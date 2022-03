Calciomercato Juventus, occhi sul vice Vlahovic | Ritorno di fiamma pazzesco

By

Calciomercato Juventus, come vice Vlahovic i bianconeri avrebbero preso in considerazione un gradito ritorno di fiamma.

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno già setacciando tutte le strade per avere un sostituto ideale in caso di assenza di Vlahovic, un bomber capace di ricoprire il ruolo – importante – di protagonista in attacco. Stiamo parlando del francese Lacazette sempre più fuori dall’Inghilterra.

Proprio dall’Inghilterra, quindi dalla Premier League, potrebbe giungere il vice Vlahovic. Un bomber autentico capace di fare la differenza fin da subito. Stiamo parlando del francese Lacazette. Il numero 9 dell’Arsenal è il giocatore ideale per caratteristiche e, adesso, la sua avventura nel nord di Londra sembra, sempre, più al capolinea.

Calciomercato Juventus, Lacazette come vice Vlahovic | Suggestione dall’Inghilterra

Proprio secondo il ‘The Scottish Sun’ i bianconeri sarebbero i favoriti per tesserare il bomber francese in uscita dall’Arsenal. I Gunners starebbero lavorando una possibile rivoluzione e proprio il loro numero 9 potrebbe essere l’ennesima pedina da sacrificare. Dopo Aubameyang, finito già al Barcellona, adesso anche il francese potrebbe salutare Londra.

In tal caso i bianconeri avrebbero un “usato” sicuro su cui puntare in qualsiasi competizione. Giocatore completo sotto ogni punto di vista e perfetto vice Vlahovic. Allegri apprezzerebbe in primis l’operazione.