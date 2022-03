Juventus-Villarreal, ultim’ora dalla Continassa: le condizioni di Chiellini e Dybala

Juventus-Villarreal, nella prossima settimana la sfida cruciale per il passaggio ai quarti di Champions, chi recupera e chi no.

Juventus-Villarreal. Una sfida che vuol dire tutto per la stagione dei bianconeri ma anche per Allegri. I bianconeri si giocano il passaggio ai quarti di finale e mercoledì sera, all’Allianz Stadium, ci sarà un agguerrito Villarreal a contendersi il passaggio ai quarti di finale della competizione europea: la Champions League.

Le condizioni dei due uomini chiave di Allegri ha lasciato tutti con il fiato sospeso, e con l’interrogativo unico possibile, ci saranno Dybala e Chiellini per la sfida di Champions League? A confortare tutto il popolo bianconero ci ha provato Giorgio Musso che su Twitter comunica delle grandi possibilità di vedere, entrambi, convocati per la sfida di mercoledì sera.

Juventus-Villarreal, Chiellini e Dybala ci potrebbe essere | Allenamento in gruppo

Sia il capitano Giorgio Chiellini che Paulo Dybala saranno quasi sicuramente presenti per la sfida di mercoledì sera, proprio nel momento cruciale della stagione. Oggi i due si sono allenati con i non titolari di ieri quasi per tutta la sessione mattiniera, ad eccezione della sessione finale dei tiri in porta.

L’ottimismo per la convocazione adesso sale e, dunque, la possibilità di vedere entrambi in campo può essere più vicina come ipotesi. Proprio in questo momento è necessario avere gli uomini più importati a disposizione. Una stagione, dal punto di vista degli infortuni, certamente non delle più fortunate per i bianconeri ma adesso Allegri, passo dopo passo, sta recuperando uomini essenziali in ogni settore esclusi, ovviamente, McKennie e Chiesa che ritorneranno solo per la prossima stagione.