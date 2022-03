Juventus-Villarreal, ansia Bonucci: cosa filtra dalla Continassa

Juventus-Villarreal, mancano pochi giorni al ritorno in campo per giocarsi la qualificazione ai quarti. Come sta Bonucci e quando rientra.

Juventus-Villarreal, manca poco al match cruciale per i bianconeri. Una sfida valevole per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League e, sostanzialmente, uno dei match già decisivi per questa stagione. Per l’occasione Allegri spera di recuperare uomini chiave in tutti i ruoli del campo. Come sappiamo, non una stagione facile quanto concerne gli infortuni e proprio per questo motivo, con i già assicurati McKennie e Chiesa che ritorneranno solo nella prossima stagione, Allegri si augura di recuperare i suoi difensori, tra questi figura proprio Leonardo Bonucci.

Purtroppo, come scrive ‘Tuttosport’, la presenza di Leonardo Bonucci è tutt’altro che assicurata. Il giocatore deve ancora recuperare dal problema muscolare e, almeno per il momento, la sua presenza contro il Villarreal nella sfida casalinga di mercoledì sera rimane, almeno in queste ore, molto dubbia.

Juventus-Villarreal recuperano Chiellini e Dybala | Bonucci probabilmente fuori

Ma con la cattiva notizia del possibile forfait di Bonucci ci sono anche notizie più positive per quanto concerne il rientro di Paulo Dybala e del capitano Giorgio Chiellini. Proprio i due uomini chiave dell’attacco e della difesa potrebbero essere convocati nella sfida di Torino all’Allianz Stadium.

Mercoledì sera i bianconeri si giocano a stagione. Una sfida cruciale che non ammette più errori, la qualificazione ai quarti è una priorità e i bianconeri giocheranno per ottenere i tre punti nel campo casalingo. Per l’occasione Allegri potrà riavere almeno due uomini chiave.