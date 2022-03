Calciomercato Juventus, accordo totale: “Ha già firmato”

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo totale tra le parti, il giocatore avrebbe già firmato il suo contratto con la nuova squadra.

Calciomercato Juventus, ci sarebbe l’accordo totale tra le parti. Il centrocampista Kessie sarà un nuovo giocatore del Barcellona, già da giugno. Salutato il Milan a parametro zero, il centrocampista africano avrebbe scelto la sua nuova squadra per la prossima stagione.

Un accordo già totale fra le parti. A confermarlo è stato l’inviato di ‘AS’ che, a ‘Milanews’ ha parlato dell’operazione Kessie in dettaglio, confermando che il giocatore avrebbe già firmato il suo nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, Kessie avrebbe già firmato con il Barcellona

Stando alla dichiarazioni di Juan Jimenez, il giocatore avrebbe già firmato e a confermarlo sarebbero fonti vicine proprio al pianeta blaugrana. Ecco cosa ha detto: “Il Barcellona, come tutti i club più importanti, monitorano i giocatori che sono a scadenza di contratto. I contatti con l’ivoriano esistono da mesi: Kessie è visto come un’opportunità di mercato. Ed è un tipo di centrocampista che non esiste in squadra, pertanto reputato ideale da Xavi”.

Poi continua:

“Contando che il Barça può fare affidamento sull’abilità di palleggio di tutti i suoi centrocampisti: Sergi, Gavi, Pedri, De Jong e Puig come nella filosofia del club. Kessie è un’opportunità di mercato che non dispiace a Xavi e che ha, dunque, voluto coglierla. Busquets potrebbe lasciare il club nel 2023 e De Jong potrebbe indietreggiare di ruolo. Tutto questo potrebbe aumentare le possibilità di avere più spazio a Kessie, insieme a Gavi o Pedri”.