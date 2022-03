Calciomercato Juventus, scatta il dopo Dybala: tris d’assi clamoroso

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno non uno ma ben tre nomi da mettere a segno per rimpiazzare Dybala: ecco chi.

Calciomercato Juventus, il caso Dybala sta per concludersi e forse non nel modo che vorrebbero i tifosi. La Joya passo dopo passo sembra sempre più lontano da Torino ma non c’è da disperarsi. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, la Juventus avrebbe già pronta ben tre contromosse per rispondere attivamente nel caso Dybala dovesse salutare a zero.

La prima porterebbe in Inghilterra, al Chelsea. Dopo l’operazione Rudiger e il possibile assalto a Jorginho, la Juventus guarderebbe sempre a Londra anche per i due, possibili, affari Pulisic e Ziyech. I due esterni d’attacco piacciono molto alla dirigenza e potrebbero entrare, di diritto, nell’elenco degli acquisti per giugno ma tra i due esterni c’è spazio anche per un altro centrocampista offensivo, stiamo parlando di Zaniolo.

Calciomercato Juventus: Pulisic, Ziyech e Zanilo | Tris per il dopo Dybala

L’altro grande nome potrebbe infatti essere quello di Nicolò Zaniolo. Il pupillo giallorosso potrebbe scegliere la Juventus già da subito. Un giocatore dalle doti incredibili che piace all’ambiente ed è uno dei volti, in Italia, certamente più qualitativi tecnicamente. In comune con Dybala, purtroppo, ci sono i tanti infortuni avuti in carriera ma Zaniolo (classe 1999) in bianconero potrebbe raggiungere la sua consacrazione definitiva. Un trittico di nomi che farebbe già dimenticare il sempre più possibile addio di Paulo Dybala.