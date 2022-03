Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Sta per saltare un altro rinnovo

Calciomercato Juventus, non solo Dybala: starebbe per saltare un altro rinnovo. Troppa differenza tra domanda e offerta

L’addio tra la Juventus e Dybala ha scosso l’ambiente bianconero. Non c’è dubbio che i tifosi si aspettavano un finale diverso della questione, ma così non sarà. Salvo dei clamorosi colpi di scena che al momento sono realmente impensabili. Ma la rivoluzione bianconera potrebbe non fermarsi solamente alla Joya. Sarebbe in bilico infatti un altro rinnovo. La differenza tra domanda e offerta sembra insanabile.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira infatti, si avvicina a passi veloci un addio anche con Federico Bernardeschi. Anche l’attaccante esterno che la Juve ha preso dalla Fiorentina ha un contratto in scadenza alla fine della stagione e avrebbe chiesto un rinnovo quadriennale alle stesse cifre di adesso, cioè 4,2 milioni di euro a stagione. Ma pure in questo caso, la società bianconera non ci sente.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Bernardeschi

La proposta della Juventus infatti sarebbe di 3 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni. E’ evidente che a queste condizioni ogni possibilità di discorso sia morta sul nascere. Insomma, si sta per vedere una vera e propria rifondazione, inaspettata da un lato – nessuno realmente pensava che con Dybala potesse finire in questo modo – che ci potrebbe anche stare invece dal lato Bernardeschi. L’ex viola non ha mai reso in maglia bianconera secondo le aspettative. E un rinnovo alle condizioni attuali è sempre sembrato impossibile da mettere in atto.

La Juventus, in ogni caso, avrebbe già iniziato a mettere nel mirino l’erede di Dybala ma in questo caso anche di Berna. Visto che oltre che di Zaniolo, si parla anche di Raspadori come possibile obiettivo.