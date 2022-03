Calciomercato Juventus, Pogba + Jorginho: ribaltone immediato

Calciomercato Juventus, una volontà di rivoluzione. I bianconeri vogliono stravolgere il centrocampo con due colpi sicuri: ecco come.

Calciomercato Juventus, bianconeri volenterosi a tornare ai massimi livelli. Dopo la brutta sconfitta in Champions League, con un eliminazione abbastanza inaspettata agli ottavi di finale della competizione, la società vuole rilanciarsi partendo già da giugno. L’obiettivo è arrivare immediatamente a fare la differenza anche in un settore non più competitivo come un tempo, il centrocampo.

Ma stando al giornalista Ciro Venerato, i nomi che si stanno facendo in questi giorni, anzi, mesi, cioè principalmente Jorginho e Pogba, non rientrerebbero nei piani della Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba e Jorginho? “Non rientrano nei piani”

Andiamo quindi ad analizzare in dettaglio le parole di Venerato, rilasciate in esclusiva a ‘Tuttojuve.com’: “La Juventus dovrà operare un deciso restyling a centrocampo. Pogba e Jorginho, per motivi diversi, non rientrano nei piani. Meno pindariche le voci sul monegasco Tchouaméni, il laziale Milinkovic-Savic e Gravenberch dell’Ajax”.

Un clamoroso colpo di scena che allontanerebbe, stando al giornalista, le voci dai – possibili – colpi in entrata in mediana. Sarebbero infatti altri i nomi sulla lista dei bianconeri ma non il tanto desiderato Pogba, autentico beniamino della tifoseria bianconera. Di conseguenza, adesso, non ci resta che aspettare. Solo il tempo potrà dirci cosa farà la dirigenza ma una cosa è certa, un grande centrocampista sarà l’obiettivo dell’estate, anche perché Allegri necessità di un regista proprio in quel settore del campo.