Ultim’ora Juventus, rinnovo Dybala: l’esito dell’incontro

Juventus, c’è stato l’incontro risolutivo per discutere il rinnovo di contratto di Paulo Dybala: ecco il verdetto.

Dopo lunga, quasi estenuante attesa, finalmente, le parti si sono incontrate. Paulo Dybala, numero 10 e praticamente in vice capitano in assenza di Chiellini è uno dei giocatori più rappresentativi di questa – attuale – Juventus. Un beniamino dei tifosi ma anche un veterano come numeri; non è un caso che la quota gol si avvicini sempre di più a quella di ex campioni consolidati come Roberto Baggio. Oggi è avvenuto il tanto chiacchierato incontro tra il giocatore e la dirigenza, con tanto di presenza esclusiva del vice presidente Pavel Nedved, ma soprattutto del presidente Andrea Agnelli. Andiamo, dunque, a capire qual è stato il verdetto.

Stando agli ultimi aggiornamenti, riportati dal giornalista di ‘Sky Sport’ Giovanni Guardalà, l’incontro tra la dirigenza e il fantasista argentino è durato dalle 11 circa alle 12.55 e potrebbe, dunque, essere stato solo interlocutorio. Molto probabile è dunque l’ipotesi che ci sarà un altro nuovo summit per discutere del rinnovo di contratto di Dybala.

Juventus, l’esito dell’incontro con Dybala | Summit interlocutorio

Probabilmente ci vorrà un altro incontro per stabilire in via definitiva quale sarà il futuro della Joya. I tifosi rimangono, ancora una volta, con il fiato sospeso. La Juve deve pianificare per bene il prossimo attacco, nella prossima stagione si punterà – di nuovo – ai vertici.

Ciò rappresenta, quindi, una novità importante per il futuro del club che adesso dovrà valutare attentamente anche come fare con gli altri attaccanti in rosa, specialmente con il suo numero 10. In questo momento filtra la fiducia assoluta nel nuovo colpo Vlahovic: il bomber serbo è il perno dell’attacco a cui si daranno “le chiavi” dell’attacco nella prossima stagione e si spera sia proprio al fianco di Dybala.