Calciomercato Juventus, offerta shock e 20 milioni alla firma: sì a un passo

Calciomercato Juventus, un’offerta sconvolgente potrebbe convincere il giocatore a lasciare la propria squadra.

Calciomercato Juventus, dal portale spagnolo ‘Sport.es’, arriva la cosiddetta bomba. Stando infatti all’indiscrezione rilanciata proprio dai colleghi spagnoli, Dembele, ormai nuovamente protagonista al Barcellona, a fine stagione, potrebbe andare al Psg. Il motivo che lo spingerebbe ad andare in Francia, oltre al fatto di tornare in terra natia, sarebbe il clamoroso stipendio offerto dallo sceicco.

Si parla, infatti, di 20 milioni per convincere Dembele a scegliere il Psg. Proprio in Francia, dopo la delusione dell’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, in casa parigina si fanno proprio i conti con la possibilità di perdere il giovane fenomeno Mbappe. Proprio l’attaccante francese sarebbe ad un passo dalla firma con il Real Madrid, il club che permetterebbe al giocatore il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Dembele come sostituto di Mbappe | Il Psg è convinto

E di conseguenza l’attaccante francese potrebbe diventare il sostituto ideale di Mbappe. Un operazione che chiuderebbe, di conseguenza, ogni porta alla Juventus. La squadra che per diverso tempo aveva nel mirino l’esterno francese, ad oggi, sempre in dubbio sul rinnovare o meno il suo contratto con i blaugrana.

Ma in Spagna, soprattutto dalle sponde vicine al Barcellona, si sente l’aria di addio. Il Psg è attualmente il club capace di permettersi stipendi multi milionari e ciò potrebbe essere decisivo nella trattativa per convincere il giocatore. Inoltre la dirigenza francese non vuole farsi trovare impreparata nel caso, appunto, dovesse concretizzarsi, come sembra, l’addio di Mbappe, l’attuale vera star dell’attacco parigino.