Calciomercato Juventus, rottura con Pogba | Frecciata al veleno

Calciomercato Juventus, Pogba lascerà il Manchester a fine stagione e adesso deve cercare la nuova squadra: ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, Pogba saluterà il Manchester United a fine stagione. Cinque anni certamente non semplici per il centrocampista francese che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, parlando, direttamente, di queste cinque stagioni in Inghilterra.

Parole di addio ma anche di riflessione. Pogba si è “sfogato” parlando della sua esperienza quinquennale al Manchester United lasciandosi andare anche a qualche, possibile, frecciatina, almeno è quello che alcun tifosi social hanno dedotto. Tutto questo avventuo nell’intervista esclusiva fatta in Francia e rilasciata a ‘Le Figaro’.

Calciomercato Juventus, Pogba dice addio ai Red Devils | “A Manchester non ho un ruolo”

Paul Pogba parla in termini non esattamente entusiastici della sua esperienza al Manchester United, di ritorno proprio dove, invece, l’ascesa alla Juventus. Ecco le sue parole esclusive al ‘Figaro’ noto quotidiano francese:

“In Francia gioco e conosco bene il mio ruolo. Sento la fiducia dell’allenatore che mi stima e soprattutto dei dei compagni. E sento la differenza con il Manchester, perché è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Con il CT andiamo molto d’accordo, ma al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta a questo interrogativo“. Una situazione abbastanza chiara. Il giocatore non sembra trovarsi bene lì in Inghilterra e quindi il suo futuro è sempre più lontano e proprio a fine stagione si libererà a zero. La Juventus è sempre in pole ma anche il Psg potrebbe fare sul serio per il centrocampista.