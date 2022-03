Calciomercato Juventus, non solo l’Inter: altra big italiana su Dybala!

Calciomercato Juventus, si è parlato tanto di Inter ma un’altra big italiana potrebbe farsi sotto per la Joya: per volere del mister.

Calciomercato Juventus, l’incontro risolutivo con la Joya ha stabilito l’esito che, purtroppo, molti tifosi non avrebbero voluto: l’addio definitivo a parametro zero a fine stagione. Ciò potrebbe, quindi, rappresentare una grande opportunità per alcuni big club italiani, si è parlato a lungo dell’Inter ma, stando alle ultime indiscrezioni, anche la Roma sognerebbe in grande e per accontentare lo Special One potrebbe andare proprio sulla Joya argentina.

Dybala alla Roma per volere di Mourinho è, adesso, un’eventualità da non escludere.

Calciomercato Juventus, Dybala alla Roma | Ideale per Mou

Mourinho avrebbe identificato come possibile partner ideale per Abraham proprio l’attaccante argentino ma in prima fila continua ad esserci l’Atletico Madrid. Giocatore dalle caratteristiche ideali, la Joya potrebbe essere il numero 10 ideale per rilanciare i giallorossi soprattutto se, come sembra, perdessero un giocatore fondamentale come Zaniolo sempre più vicino alle sponde bianconere. Di conseguenza una trattativa che, in caso di operazione conclusa, rilancerebbe le ambizioni dei giallorissi già nella prossima stagione.

Dybala alla Roma è dunque, attualmente, una suggestione lanciata da ‘La Stampa’, ma è anche vero che adesso l’ultima parola spetta proprio lui. Il giocatore sarà libero di analizzare attentamente tutte le trattative e scegliere concretamente quale sarà la migliore per il suo futuro. Attualmente la Spagna sembra l’opzione più gradita ma mai dire mai. Staremo a vedere se l’Inter e la Roma metteranno sul piatto offerte dignitose per convincerlo a rimanere in Serie A.