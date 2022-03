Gravina, altra bordata alla Juventus: “Fuori dal campionato”

Gravina ha parlato della possibilità dell’esclusione dei bianconeri dal campionato, andiamo a scoprire il perché.

Juventus, il caso Superliga sembrava essere – di nuovo – un trend della prossima stagione. La Juventus, così come il Real Madrid e il Barcellona è il club con maggiore inclusione al progetto e la volontà di realizzarlo ma ciò potrebbe constargli la, clamorosa, esclusione dal campionato italiano, andiamo a scoprire il perché. A tale domanda ha risposto, direttamente, Gravina.

A ‘Repubblica’, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha proprio affrontato direttamente la tematica Superliga e la possibilità dell’esclusione dei bianconeri dal campionato italiano. Ecco le sue parole:

“Quel contratto è un’ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano”.

Gravina avverte la Juventus: “La Superlega è la risposta sbagliata a un’esigenza reale”

E proprio Gravina, sempre a Repubblica, parla della Superliga definendola la risposta sbagliata ad un’esigenza reale e poi continua:

“Anche l’Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione come quello arabo dove al momento raccoglie poco”.

Un evidente e chiara situazione. Se il caso Superliga dovesse continuare, allora, in quel momento, la Juventus potrebbe rischiare seriamente l’esclusione dal campionato italiano.