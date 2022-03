Calciomercato Juventus, Dybala li “silura”: 20 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, due addii per Dybala che potrebbe quindi decidere la cessione dei due giocatori in uscita.

Calciomercato Juventus, si parla – ormai – di estero per la Joya che da poco ha dato il suo addio ai bianconeri. Ma stando alle ultime indiscrezioni, il futuro di Dybala potrebbe essere nuovamente in Serie A, all’Inter.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’addio della Joya potrebbe avere una destinazione indesiderata per i tanti tifosi bianconeri. Perché l’Inter non avrebbe rinunciato per niente alla Joya, anzi, starebbe pianificando spazio nella rosa pur di dargli spazio. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’Inter “sacrificherebbe” Vidal, ormai vicino al Flamengo e anche l’altro cileno in rosa, Sanchez.

Calciomercato Juventus, due addii per fare spazio a Dybala | L’Inter fa sul serio

Marotta non vuole rinunciare alla Joya, un suo pallino da diverso tempo e già in passato aveva accennato a possibilità di riaverlo all’Inter. Che sia la volta buona? Sicuramente all’ormai ex numero 10 bianconero non mancheranno le offerte. Dalla Spagna ma anche dall’Inghilterra. Ma l’Inter sta pianificando le cessioni proprio per andare a chiudere l’argentino.

Un risparmio da ben 20 milioni che potranno quindi essere reinvestiti nell’operazione Dybala. Staremo a vedere se Marotta avrà la meglio ma l’ottica di vederlo in nerazzurro la prossima stagione è tutt’altro che impossibile. Certo, per i tifosi non sarebbe – certamente – piacevole vedere il loro ex beniamino con la maglia dei rivali di campionato ma il calcio è anche questo, staremo dunque a vedere cosa succederà, in attesa di capire anche quale sarà il sostituto della Joya in maglia bianconera.