Calciomercato Juventus, pronto il colpo del secolo | Via libera da pelle d’oca

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Dybala, i bianconeri vogliono tentare un grande colpo in attacco: ecco chi.

Calciomercato Juventus, non solo Real Madrid, anche il Barcellona si muoverebbe per Mbappe e a dare questa notizia è una testata importantissima come ‘l’Equipe’ francese. Un destino spagnolo ma che non è solo quello madrileno. Mbappe giocatore formidabile adesso conteso tra le due big spagnole, pronte a chiudere il probabile colpo del secolo. Ma ciò rappresenterebbe, in caso, appunto, di inserimento dei blaugrana anche la possibilità dei bianconeri di andare su un altro obiettivo in attacco.

Proprio in caso di chiusura dell’operazione Mbappe da parte del Barcellona ciò rappresenterebbe anche la libertà assoluta per il colpo Salah da parte dei bianconeri, proprio il calciatore egiziano è negli obiettivi del Barcellona ma che, in caso di acquisto di Mbappe, lascerebbe le strade aperte al beniamino di Klopp.

Calciomercato Juventus, il Barcellona “libera” Salah | Adesso si può fare

In caso di inserimento nella trattativa Mbappe, a quel punto, il Barcellona lascerebbe libera la pista Salah. Proprio in quel momento i bianconeri potrebbero farsi sotto e tentare l’acquisto del “nuovo” numero 10. Giocatore formidabile che potrebbe voler cambiare aria nel suo futuro. Già in passato protagonista prima con la Fiorentina e poi con la Roma, Salah è l’uomo giusto per fare la differenza nell’immediato.

Certamente andando in colpo ad un operazione del genere, i bianconeri, non si regalerebbero solo il – probabile – miglior 10 sul mercato ma anche un salto di qualità assoluto a livello internazionale. Staremo a vedere, dunque, se questa operazione sarà possibile ma adesso i bianconeri ci credono.