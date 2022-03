Calciomercato Juventus, l’ex Roma fa sul serio: 20 milioni | Effetto domino immediato

Calciomercato Juventus, l’ex Roma ora al Siviglia potrebbe fare sul serio per uno degli attaccanti bianconeri: ecco cosa succede.

Calciomercato Juventus, Monchi famoso per essere stato in passato uno dei dirigenti della società giallorossa, adesso, al Siviglia intende riportare il club andaluso ad alti livelli e per l’occasione sta guardando in giro per l’Europa andando su possibili colpi interessanti, uno di questi, potrebbe essere proprio l’attaccante Moise Kean.

Monchi, come scrivono da ‘Elgoldigital’, potrebbe irrompere su uno degli attaccanti bianconeri, stiamo parlando di Moise Kean. Un’opportunità di mercato per il Siviglia che intravede nel bomber italiano le caratteristiche ideali per essere un nuovo punto fermo dell’attacco.

Calciomercato Juventus, il Siviglia irrompe su Kean | Monchi fa sul serio

Kean per caratteristiche tecniche sembra piacere molto a Monchi e non è escluso che in caso, appunto, di mancato riscatto da parte dei bianconeri, proprio la società dovrà pagare ancora 20 milioni per il suo riscatto, allora, il Siviglia si farà sotto.

Kean è un profilo ancora giovane. Il classe 2000 con il giusto spazio potrebbe dare risultati importanti, com’è si è intravisto in questa stagione già in partite decisive come la Roma ma anche nel recente passato al Psg e ancora prima quando era ancora nella Juventus. Insomma come caratteristiche ma soprattutto come prospetto, Kean sembra piacere anche agli spagnoli ma tutto, come spesso succede, dipenderà anche dalle volontà societarie. Ad Allegri Kean piace e quindi non è escluso che, alla fine, la società tenterà il riscatto a fine stagione.