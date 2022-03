Calciomercato Juventus, frattura insanabile | Doccia gelata Allegri

Calciomercato Juventus, ormai il giocatore sembra indirizzato in altri lidi. Adesso sarà una sfida decisamente difficile da sostenere.

Calciomercato Juventus, adesso la situazione per il difensore potrebbe complicarsi, come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Elgoldigital’, Allegri potrebbe rinunciare ad un obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.

Sergi Roberto sembrava essere entrato nella lista dei possibili acquisti della prossima stagione ma su di lui ci sarebbe l’ormai – possibile – imminente offerta del Betis Siviglia che avrebbe già in mente di fare un grande acquisto per l’estate.

Calciomercato Juventus, addio Sergi Roberto | C’è il Betis

Ma non è finita qui. Infatti anche dalla Premier, come scrive ‘Elgoldigital’ alla squadra in pole per l’acquisto, cioè il Betis, ci sarebbe l’interesse di altre due big del campionato inglese. Stiamo parlando dell’Arsenal e del Manchester City. Le due squadre di Premier League con allenatori spagnoli si sono concentrate su uno dei migliori giocatori sul mercato. A 30 anni, adesso, Sergi Roberto, potrebbe tentare il grande salto per consacrarsi definitivamente.

Obiettivo sempre più in salita per i bianconeri che adesso non figurerebbero più in pole per le squadre interessate al giocatore. In attesa di capire quale sarà il destino di Sergi Roberto, la Juventus valuta anche altre possibili alternative in difesa. In attesa anche di scoprire quale sarà l’erede in attacco di Paulo Dybala ormai separato in casa ufficialmente dalla Juventus che a fine stagione lo lascerà partire a parametro zero.