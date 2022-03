Calciomercato Juventus, sorpasso Roma: colpaccio da 30 milioni

Calciomercato Juventus, sorpasso della Roma nell’obbiettivo in attacco. Si parla di un’offerta intorno ai 30 milioni.

Calciomercato Juventus, anche la Roma sull’obbiettivo in attacco. Si parla di Raspadori del Sassuolo. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, il bomber neroverde avrebbe l’interesse, anche dei giallorossi che adesso farebbero sul serio, superando la concorrenti e andando con un’offerta da 30 milioni di euro.

Il club giallorosso, come scrive ‘tuttojuve.com’, in caso in cui, appunto, Zaniolo dovesse salutare la capitale avrebbe già il sostituto totalmente italiano. Si parla infatti di Raspadori del Sassuolo che come sappiamo è anche un obiettivo offensivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Raspadori per sostituire Zaniolo | 30 milioni sul piatto

I giallorossi avrebbero quindi già pronta l’offerta in caso di addio di Zaniolo. Un operazione dal costo di 30 milioni di euro. E in questo momento, stando alle indiscrezioni, avrebbero superato tutte le concorrenti di Serie A. Forse anche un indizio sul possibile addio di Zaniolo, sempre più vicino alle sponde bianconere.

Giacomo Raspadori sarebbe un reale obiettivo della Roma e adesso la situazione potrebbe prendere un piega ancora più decisiva se, come sembra, Zaniolo dovesse salutare ufficialmente la Capitale. La Roma spera di vendere Zaniolo almeno a 50 milioni, almeno è questa l’offerta che si era presenta per il suo cartellino. Come sappiamo la squadra più vicina all’acquisto di Zaniolo è appunto la Juventus che adesso dovrà farsi sotto per il classe ’99 già nei prossimi mesi. Profilo che piace e non poco sia all’ambiente ma soprattutto al mister Allegri.