Calciomercato Juventus, un nuovo “gigante” con De Ligt: colpaccio in Bundesliga

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rifondare anche la difesa: un altro possibile grande colpo in porto.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno in mente una rifondazione anche a livello difensivo. Dopo il possibile grande colpo Rudiger a parametro zero, i dirigente bianconeri hanno messo gli occhi su un altro profilo dalla Bundeslinga, si è parlato – a lungo – di Akanji.

De Ligt avrà bisogno di nuovi partner difensivi. La Juventus per quanto possa contare ancora su Bonucci e Chiellini dovrà pensare, comunque, al futuro. E infatti la squadra di Allegri sta già sondando diverse piste estere e l’ultimo profilo entrato nel mirino del club sembra fare al caso giusto. Il cosiddetto gigante del Borussia Dortmund. Un giocatore molto fisico e che è già una garanzia: Akanji

Calciomercato Juventus, Akanji il nuovo nome per la difesa | Patner ideale per De Ligt

Un profilo ideale se pensato di fianco a De Ligt. Un giocatore roccioso e anche molto alto e quindi importante fisicamente. Già in Bundes, Akanji, sta facendo la differenza. E proprio per questo motivo la Juventus potrebbe prendere davvero in considerazione la candidatura del nuovo pupillo del Borussia.

Il contratto del giocatore andrà in scadenza con il Dortmund proprio nel 2023, pertanto, come scrive anche ‘Tuttosport’, se non dovesse esserci una sorta di prolungamento concordato, per evitarlo di perderlo a zero, i tedeschi potrebbero decidere di vendere il difensore svizzero già in estate con i bianconeri, per il momento, in pole per l’acquisto. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà a giugno.