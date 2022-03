Calciomercato, clamoroso The Sun: “Attratto dalla Juventus”

Calciomercato Juventus, il giocatore sarebbe attratto dai bianconeri e dal campionato italiano: ora i tifosi sognano.

Calciomercato Juventus, dal ‘The Sun’, il portale numero uno britannico, arriva la clamorosa soffiata sull’operazione Rudiger. Come sappiamo il centrale in scadenza dal Chelsea è vicinissimo a vestire la maglia bianconera.

Si è parlato nelle scorse settimane di una vicinanza – ormai – prossima del centrale tedesco del Chelsea già in passato centrale solido della Roma. Adesso le parole del difensore classe 1993 non lasciano più dubbi. Direttamente dal ‘Sun’ arriva la soffiata.

Calciomercato Juventus, Rudiger sempre più vicino | “Attratto dalla maglia bianconera”

Secondo infatti i media inglesi, il giocatore starebbe valutando seriamente di vestire la maglia dei bianconeri già nella prossima stagione. Un operazione che avrebbe il benestare del giocatore ma soprattutto della società. Come sappiamo, Rudiger, oltre ad essere un centrale già collaudato e pronto per vincere in qualsiasi competizione, dalla prossima stagione, potrebbe diventare il prossimo titolare della difesa bianconera al fianco del sempre più confermato De Ligt.

Un giocatore ideale per fare la differenza ovunque. Inoltre il tedesco ha già una discreta conoscenza del campionato italiano essendo stato, in passato, facente parte della rosa giallorossa. La serie A lo attrae ma ancora di più la volontà di vestire la maglia bianconera e diventare un nuovo giocatore di Allegri. In attesa dell’ufficialità, intanto, i tifosi cominciano a sognare e le parole del ‘Sun’ fanno assolutamente ben sperare, essendo il portale inglese di molto rilievo proprio in Gran Bretagna.