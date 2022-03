Calciomercato Juventus, altra fumata nera: biennale rifiutato

Calciomercato Juventus, un’altra fumata nera in casa bianconera. Ecco chi potrebbe dire addio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala e – adesso – si parla anche di Bernardeschi. Un altro bianconero che potrebbe salutare a fine stagione è il secondo portiere Mattia Perin che andrà in scadenza di contratto.

Anche il secondo portiere della Juventus rischia di salutare a zero a fine stagione. Mattia Perin non sembra intenzionato a continuare la sua avventura alla Juventus da secondo, pertanto, per lui, si parla già di una nuova avventura sempre a Torino ma dai “cugini” granata.

Calciomercato Juventus, addio Perin | Ipotesi granata

Come dicevamo poc’anzi, per Perin, si parla di un ipotesi sempre a Torino ma a sponde granata. Il classe 1992 attualmente vice di Szczesny, sarebbe ancora molto incerto sul rinnovo. Per ora la Juventus avrebbe offerto al giocatore italiano un biennale da 1,5 milioni di euro a stagione, contratto che Perin potrebbe rifiutare proprio in virtù della voglia di tornare a giocare titolare.

L’obiettivo di Mattia è quello di ripartire da protagonista – possibilmente – al Torino, che, tra l’altro, sembrerebbe anche molto interessato all’ingaggio del giocatore. Staremo dunque a vedere come si evolverà in definitiva l’operazione. Questa indiscrezione lanciata da ‘La Stampa’ sembra trovare sempre più veridicità, adesso, l’ultima parola spetta proprio al giocatore.