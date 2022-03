Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: fulmine a ciel sereno

Calciomercato Juventus, Dybala e il suo futuro. Per ora nulla deciso ma il tutto sembra veicolarlo in un’unica direzione.

Calciomercato Juventus, la situazione relativa alla Joya non si è ancora sbloccata. Dybala non ha scelto la sua nuova squadra, nonostante si sia parlato – a lungo – sia di Atletico Madrid che di Barcellona. L’ormai ex numero 10 bianconero non ha fretta.

Ma tutto ciò non sembra di essere buon auspicio, almeno per i tifosi della Vecchia Signora che potrebbero vederselo soffiare proprio dai rivali di sempre in Serie A: l’Inter dell’ex Beppe Marotta. ‘Tuttosport’ parla di una possibilità sempre più concreta da parte dei nerazzurri.

Calciomercato Juventus, Dybala non ha fretta: aspetta l’Inter?

Ed è questo l’interrogativo che si pongono i tanti tifosi. Dybala non ha firmato ancora con nessuna squadra (europea) e il tutto sembra direzionarlo in un’unica meta: Milano. Proprio così, nella squadra dei rivali di sempre in campionato. Oggi più che mai le possibilità sembrano concrete. Lo stesso Marotta non ha mai negato l’interesse e la stima nutrita in un suo vecchio pallino già dai tempi della Juventus.

Dybala all’Inter, oggi, è una possibilità molto concreta anche perché l’Inter andrebbe a prenderlo a zero e dovrebbe, in sostanza, solo garantirgli lo stipendio idealmente pensato per il rinnovo con la Juventus. Adesso solo il tempo ci dirà cosa potrà succedere. Intanto, proprio domenica, la Juventus affronterà l’Inter all’Allianz Stadium e per l’occasione ci si aspetta il massimo impegno da tutti, anche dallo stesso Paulo Dybala.