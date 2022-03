Calciomercato Juventus, blitz per il nuovo Neymar | Asta pazzesca

Calciomercato Juventus, interesse reale per il bomber tutto brasiliano: in patria è già considerato il nuovo Neymar.

Calciomercato Juventus, il talento dell’Ajax Antony è considerato in patria già l’erede designato di Neymar. Giocatore tatticamente sublime e anche molto abile in fase realizzativa. Non ci sono dubbi sul talento in ascesa e adesso a contenderselo ci sarebbero già tutte le big d’Europa, compresa la Juventus.

Un profilo che affascina già le big inglesi e che potrebbe diventare solida realtà anche per la Juventus. Antony in patria è già molto stimato, tanto da aver già giocato per la nazionale brasiliana. Ogni giocatore preso dall’Ajax è quasi sempre un talento del futuro ed è il caso di Antony. A confermare l’interesse da parte dei bianconeri ci ha pensato ‘Tuttosport’ che parla proprio di un interesse concreto da parte della società di Andrea Agnelli

Calciomercato Juventus, Cherubini decisivo | Antony per l’attacco

Cherubini avrebbe quindi indicato il prossimo – possibile – colpo in entrata. Giocatore che, come detto poc’anzi, piace, molto, a Pep Guardiola e il suo Manchester City ma che trova interesse anche in Germania dal Bayern Monaco. Ora il nodo sta nel trattare con l’Ajax che difficilmente si priverà del suo assistito in sconto ma è anche vero che sarebbero, comunque, soldi ben spesi data la giovane età del profilo: classe 2000.

In patria non hanno limitato i paragoni, è già considerato l’erede del talentoso Neymar e in Europa, già con il suo Ajax, ha dato dimostrazione di essere a livello di una big europea. Pertanto inizia una vera e propria “caccia” ad Antony e a chi riuscirà a prenderlo. Un duello europeo per uno dei talenti del domani.