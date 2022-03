Calciomercato Juventus, ribaltone Rudiger: contatto con il tecnico

Calciomercato Juventus, novità importanti sul futuro del centrale tedesco: ecco cosa può succedere nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si è parlato – a lungo – della grandissima possibilità di vedere Rudiger in bianconero la prossima stagione, in uscita dal Chelsea. Ma adesso, esattamente dalla ‘Bild’ arrivano nuove indiscrezioni.

Sembra infatti che il centrale del Chelsea, ora alla fine del suo contratto che lo lega – ancora – fino a giugno al Chelsea, possa rimanere in Premier League, almeno questo è quello che dice il giornalista tedesco Christian Falk. Un ribaltone che potrebbe, quindi, compromettere le possibilità di vederlo sotto la Mole nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Rudiger può rimanere in Inghilterra | C’è anche il Manchester

Dalla Germania, dunque, non escludono le possibilità che alla fine Rudiger possa rimanere in Premier League, nonostante l’interesse attivissimo dei bianconeri che figurano, comunque, ancora, la favorita per l’acquisto del difensore. Come detto poc’anzi, si è parlato anche di una nuova eventualità, quella del Manchester United. La squadra di CR7 e compagni ha intenzione di rilanciarsi nell’immediato e con l’acquisto di un esperto difensore come Rudiger garantirebbe quel salto di qualità legittimo.

Di conseguenza, Rudiger potrebbe decidere di parlare con l’allenatore dello United per capire quale sarà la sua prossima destinazione, nonostante la candidatura dei bianconeri rimane solida e molto importante. Ovviamente nulla è ancora certo e pertanto, fino ad ufficialità, non si potrà sapere quale sarà il destino per il difensore, c’è da dire che valuterà l’occasione migliore per lui e la Juventus potrebbe essere, comunque, l’ideale visto anche il suo passato in maglia giallorossa, alla Roma.