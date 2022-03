Calciomercato Juventus, pugno duro Arrivabene | Decisione immediata

Calciomercato Juventus, il dirigente bianconero Arrivabene ha preso una decisione per quanto concerne i vari incontri, ecco quale.

Calciomercato Juventus, i bianconeri oltre a guardare il futuro, si stanno già pianificando i possibili colpi del domani, guarda anche e, soprattutto, al presente. Cosa succederà in casa bianconera per quanto concerne i giocatori in scadenza? Su di uno abbiamo già la certezza, cioè Paulo Dybala che se ne andrà proprio a zero, ma Bernardeschi, Cuadrado, Perin?

Su questo punto Arrivabene ha fatto chiarezza. Almeno in questa settimana, in vista del match cruciale di domenica sera contro l’Inter, non ci saranno incontri previsti con nessun agente dei giocatori in trattativa. Pertanto non sapremo ancora, definitivamente, quale sarà il futuro di alcuni giocatori in rosa.

Calciomercato Juventus, rinnovi rinviati | Arrivabene fa chiarezza

Si è parlato proprio in questi giorni del possibile addio anche di Federico Bernardeschi. Domanda e offerta non sembrano coincidere e pertanto le due parti devono incontrarsi per capire in definitiva quale sarà il futuro dell’esterno italiano. Ma da questa settimana non si saprà ancora nulla.

Secondo, infatti, quanto raccolto dalla redazione di Tuttojuve.com, le parti in causa si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni per trovare la prima data utile in cui parlare dei rinnovi di contratto e quindi scegliere quale sarà il futuro migliore per i giocatori. Possibile che dalla prossima stagione si cambi molto partendo dalle basi solide già presenti in rosa, uno di questi è il bomber d’attacco Dusan Vlahovic, che lo stesso Arrivabene ha definito il centro del progetto bianconero.