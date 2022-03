Calciomercato Juventus, Cherubini cala il jolly | Inter e Roma KO

Calciomercato Juventus, Cherubini avrebbe un colpo a sorpresa in serbo che, a questo punto, potrebbe superare la concorrenza italiana.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, il sogno Raspadori del Sassuolo è sempre nel vivo dei desideri. Il giovane attaccante italiano è nell’agenda del direttore sportivo Cherubini che potrebbe quindi incontrare il suo agente per discutere del futuro dell’attaccante. Come sappiamo, oltre ai bianconeri, l’interesse ai vertici della Serie A vede molto attive anche Inter e Roma.

Un operazione non economica dato che lo stesso Sassuolo ha già declinato l’offerta del Newcastle di 20 milioni. Stando infatti all’indiscrezioni, il costo del cartellino per Raspadori potrebbe ammontare intorno ai 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Raspadori | Cherubini supera la concorrenza

Ed è anche vero che, dati gli ottimi rapporti tra la dirigenza neroverde e la Juventus, l’operazione potrebbe portare i bianconeri in vantaggio proprio perché Raspadori, oltre a ritrovare un suo ex compagno e diversi compagni attuali della nazionale, avrebbe grande spazio con Allegri. Un progetto che sembra ritagliato ad hoc per lui.

Operazione non impossibile, e adesso, viste le caratteristiche, l’Inter potrebbe chiamarsi fuori dato l’interesse vivissimo per Dybala. L’ex numero 10 bianconero è sempre più vicino alla squadra di Marotta e ciò potrebbe quindi rappresentare un libera uscita per la Juventus in caso di operazione Raspadori. In attesa di risvolti, rimane comunque ferma la volontà del Sassuolo di cederlo almeno non sotto ai 30-35 milioni di euro.