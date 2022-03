Calciomercato, Juventus-Donnarumma: fulmine a ciel sereno | Effetto domino deluxe

Calciomercato Juventus, il futuro di Donnarumma potrebbe nuovamente cambiare, ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, certamente non mesi facili per Donnarumma. Un eliminazione prematura dalla Champions League con il Psg, laddove era stato preso proprio per diventare il nuovo portiere titolare, purtroppo protagonista in negativo nella sfida di ritorno contro il Real Madrid che ha permesso la rimonta dei blancos, ma al di là degli errori, la situazione al Psg, per il momento non è compromessa ma risuonano le sirene bianconere.

Infatti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus potrebbe nuovamente interessarsi al giovane portiere della nazionale. Il periodo no e anche forse una leggera delusione, mai palesate dal giocatore, ma abbastanza evidente nei risultati, potrebbe convincerlo a tornare indietro: ripartendo dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, Donnarumma di nuovo in Serie A?

E quindi viene spontaneo chiedersi, Donnarumma potrebbe ritornare in Serie A? Un rapporto molto burrascoso con la sua ex squadra non lo fa – di certo – amare dal popolo rossonero, nonostante lo stesso Gigio abbia scelto il Psg proprio per non tradire i suoi ex tifosi con un’altra squadra italiana. Ma adesso i tempi sono cambiati, i rossoneri sono fieri del loro nuovo portiere e Gigio quindi sarebbe libero di ritornare anche nel campionato dove è presente la squadra che l’ha lanciato a livello internazionale e che gli ha permesso di diventare uno dei più giovani portieri con già tanta esperienza.

Per il momento difficile ipotizzare Donnarumma alla Juventus, almeno visti i costi del suo attuale contratto che con i bonus arriva a 10 milioni, ma per il domani chissà, o a meno di ridimensionamento dei costi.