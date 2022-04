Calciomercato Juventus, irruzione Cherubini: conferma ufficiale | “Accordo trovato”

By

Calciomercato Juventus, Cherubini ci ha provato e adesso ci sarebbero conferme ufficiali: accordo trovato definitivamente.

Calciomercato Juventus, il giovane talento brasiliano avrebbe già trovato l’accordo. Vinicius Tobias giovane terzino destro brasiliano che ha incantato il palcoscenico mondiale. Classe 2004 anche la Vecchia Signora si è mossa per capire la veridicità dell’operazione ma, stando agli ultimi movimenti, anche confermati da ‘transfermarkt’ il calciatore avrebbe scelto il Real Madrid.

Cherubini si era interessato al possibile grande colpo brasiliano ma alla fine il Real ha avuto la meglio. Il profilo in questione è il giovane 2004, terzino destro brasiliano.

Calciomercato Juventus, il Real brucia la concorrenza | Ecco l’altro Vinicius

Il secondo Vinicius in rosa, il Real ha superato tutti e adesso si giova il possibile nuovo crack. In patria ha saputo incantare e ancora di più grazie all’acquisto dello Shakhtar Donetsk sempre molto attivo sul fronte brasiliano, ricordiamo che da lì uscì proprio una vecchia conoscenza bianconera come Douglas Costa.

Il futuro è quindi già scritto e l’ascesa del giovane laterale sarà per mano di Ancelotti. Ma ciò non escluderà la Juventus dal puntare nuovi obiettivi, in primis guardando, appunto, al futuro.