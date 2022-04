Calciomercato Juventus, la decisione è arrivata: lascia i bianconeri

Calciomercato Juventus, il giocatore non rinnoverà il proprio contratto con la squadra di Allegri. Ci sono le conferme.

Calciomercato Juventus, il giornalista ‘Dario Pellegrini’ sul proprio profilo Twitter annuncia una notizia certamente non piacevole per i tifosi bianconeri. Bernardeschi potrebbe infatti non rinnoverà più il suo contratto con la Juventus e si tratterebbe di un altro addio, dopo Dybala, a parametro zero.

Un altro addio a parametro zero. La dirigenza fa il punto sul mercato e oltre ai possibili colpi in entrata sta già ultimando tutte le uscite. Dopo Paulo Dybala un altro bianconero che potrebbe salutare la Vecchia Signora è proprio Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, dopo Dybala saluta anche Bernardeschi | “Non prolungherà il suo contratto”

Secondo Pellegirni il prossimo a salutare, dopo Dybala, sarà proprio l’esterno italiano. Arriva la conferma su Twitter:

“Ho ricevuto conferme sul fatto che, il contratto fra Bernardeschi e la Juventus, non verrà rinnovato. Ad oggi non esiste una data certa per l’incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza, la quale, difficilmente proporrà un’offerta contrattuale“.

Un altro addio amaro per Allegri che si vedrebbe allontanare uno dei suoi pupilli del passato. A questo punto non ci resta che scoprire quali saranno, invece, i sostituti. La Juventus ha in piano almeno tre colpi assicurati per la prossima stagione: un sostituto di Dybala, un grande centrocampista e un laterale difensivo.