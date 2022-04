Calciomercato Juventus, arriva la svolta: scambio e cash per il dopo Dybala

By

Calciomercato Juventus, una svolta con tanto di scambio per il dopo Dybala. Il giocatore è il preferito della dirigenza.

Calciomercato Juventus, la dirigenza sta lavorando al dopo Dybala. Tanti i nomi sulla lista ma per il momento uno su tutti sembra essere in pole: stiamo parlando di Raspadori. Il talento del Sassuolo è pronto al salto di qualità e lo stesso Carnevali aprirebbe alla trattativa.

Come conferma anche lo stesso Chirico, la Juventus avrebbe già intavolato una trattativa per Raspadori sulla base di almeno 35 milioni, ma la Juventus inserirebbe delle contropartite tecniche per fare abbassare il costo del cartellino.

Calciomercato Juventus, 35 milioni per Raspadori

Giacomo Raspadori sembra avere tutte le qualità per fare parte dell’organico bianconero. Giocatore dalle qualità innate, il talento del Sassuolo è pronto per fare il salto di qualità definitivo scegliendo la Juventus come prossima squadra. La stessa squadra che l’aveva già seguito nelle precedenti stagioni, specialmente ad inizio della sessione estiva.

Ora l’operazione può intavolarsi ma ad una condizione, una spesa di almeno 35 milioni. Cosa che i bianconeri vorrebbero fare ma con uno sconto, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Giovani da poter integrare nella rosa del Sassuolo. Staremo a vedere cosa succederà ma le parti sono sempre più vicine.