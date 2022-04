Calciomercato Juventus, 60 milioni per il pupillo di Allegri: adesso si può

Calciomercato Juventus, l’offerta è pronta e ammonterebbe a 60 milioni di euro. Il centrocampista può arrivare.

Calciomercato Juventus, il pupillo di Allegri adesso può diventare concreto. Come filtra dalle indiscrezioni la Vecchia Signora figura nei club in pole con interesse per l’acquisto del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.

Come scrive ‘Il Messaggero’, la Juventus di Allegri sarebbe uno dei tre club pronti a chiudere l’operazione Milinkovic-Savic dalla Lazio. La domanda della Lazio è di almeno 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri riuscirebbero ad ottenere anche grazie all’addio di Dybala.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per Milinkovic-Savic | Allegri gongola

Juventus, Psg e Manchester United sarebbero i tre club molto vicini a chiudere l’operazione Savic dalla Lazio. 60 milioni la cifra chiesta da Lotito. In un certo senso anche un operazione importante ma facilmente raggiungibile per diverse situazioni, tra cui l’addio di Dybala che permetterebbe ai bianconeri spazio per un grande colpo in mediana.

Savic è per altro un giocatore seguito da molto tempo e chiesto a gran voce dallo stesso Allegri che lo vedrebbe idealmente contestualizzato nel proprio centrocampo. Un valore aggiunto se si pensa alle qualità tecniche dello stesso e, pertanto, adesso, i tifosi possono iniziare a sognare.