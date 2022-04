Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, accordo per Pogba: affare ormai chiuso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba su Pogba. Il giocatore sarebbe sempre più vicino alla firma: ecco perché.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, arriva una grande novità sul futuro del centrocampista francese Paul Pogba – ormai -, stando all’indiscrezione, ad un passo dal passaggio in Francia.

Stando infatti agli spagnoli ci sarebbe grande ottimismo per il futuro di Pogba al Psg, tanto che questa notizia potrebbe far cambiare idea a Mbappe e convincerlo a rimanere ancora in Francia e non andando, dunque, al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Pogba sicuro a Parigi

Dalla Spagna danno l’acquisto del centrocampista come sicurezza. Pertanto la Juventus verrebbe, stando quindi all’indiscrezione, completamente tagliata fuori. Un acquisto a parametro zero, l’ennesimo per il Psg che potrebbe fare, a questo punto, cambiare idea a Mbappe che a quel punto rimarrebbe a Parigi.

Si parla di una trattativa, tra Pogba e il Psg, che va avanti dallo scorso inverno e che, a questo punto, verrebbe chiusa con sicurezza in estate. E sempre secondo ‘Todofichajes’, l’accordo tra le parti sarebbe già arrivato settimane fa. A questo punto staremo a vedere quando l’operazione verrà convalidata ufficialmente. Intanto i bianconeri si concentrano su altri obiettivi.