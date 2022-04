Calciomercato Juventus, ennesimo flop | Pazienza finita: “Meglio giocare in dieci”

Calciomercato Juventus, adesso i tifosi sono scatenati. Il giocatore non sembra più essere un beniamino social, ecco perché.

Calciomercato Juventus, alcuni tifosi non sembrano essere più entusiasti delle prestazioni dell’attaccante. Moise Kean non sta trovando prestazioni a livello nelle ultime uscite, vuoi anche per una competizione offensiva non certo semplice e vuoi anche per una forma fisica forse non ideale.

Stagione indecente quella di Kean. Mi domando, visto che lo mette esterno d’attacco, perché a sto punto non portare qualcuno dalla primavera come riserva a fare quel ruolo, tanto peggio di così non può fare. — Abyss Watcher (@AbyssWatcher89) April 10, 2022

Ha mandato in porta 2 volte vlahovic e una Cuadrado torna a letto,più levarlo per mettere kean o bernardeschi ahahhaaj cavatemi gli occhi — Piotr Zielensky (@Kulusecsi) April 10, 2022

sono d’accordo, ma anche motivazioni e carattere, quando si gioca poco, contribuiscono alla definizione del valore complessivo di un giocatore. E quest’anno #Kean è andata avvero troppo male. — Massimo Fellini (@MassimoFellini) April 10, 2022

Questi sono alcuni dei commenti apparsi ieri su Twitter. Dopo l’ennesimo “flop” del bomber italiano.

Calciomercato Juventus, Kean e le critiche social dei tifosi

Kean ha la qualità di essere sempre dove non c’è la palla è una trottola inutile, ma benedetto ragazzo fermati forse ti arriva la palla addosso. Se lo fanno giocare avrà certo delle qualità, forse in allenamento. — GiobattaPaolo (@GiobattaPaolo) April 10, 2022

#kean uno così scarso non parte titolare neanche negli amatori…

Meglio giocare in dieci, almeno non fa danno. — Davide (@davidep78) April 10, 2022

Sono piovute critiche da parte dei tifosi. Le prestazioni del giocatore non convincono la fandom.

Possibile nuovo addio a fine stagione? Tutto è ancora da decidersi ma Kean in passato ha dato dimostrazione di avere tutte le qualità per farsi strada anche in una squadra ai vertici e competitiva come la Juventus. Le volontà del mister, almeno per il momento, sono quelle di puntare ancora forte sull’attaccante italiano che è comunque giovane, essendo un classe 2000.