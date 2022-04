Juventus, Rabiot ci “ricasca”: polemiche arbitrali e indizio sul suo futuro

Juventus, Rabiot nuovamente protagonista di un episodio social, in riferimento alla partita di ieri con il Cagliari: ecco cosa è successo.

Juventus, Rabiot di nuovo protagonista social. Già nella sfida con l’Inter non era passata indifferente la frecciatina volta all’arbitraggio nella sfida casalinga persa dai bianconeri proprio nei confronti della rivale di sempre: l’Inter.

Ma il francese è stato nuovamente protagonista social. Ma ieri sera la situazione riguarda una situazione in attacco. Un episodio che l’ha visto di nuovo protagonista virtuale.

Un ironica frecciatina al direttore di gara. Rabiot è da tempo protagonista in campo e anche fuori dal campo, questo ennesimo episodio potrebbe essere interpretato dalla società non certamente una cosa positiva, visto che su queste situazioni proprio la Juventus non è mai una squadra che ama trovare alibi o comunque lamentarsi con episodi arbitrali. Lo stesso mister Allegri cerca di allontanare qualsiasi polemica al riguardo.

Ciò potrebbe rappresentare una scissione tra il giocatore e la società? Non possiamo saperlo ma certamente la dirigenza non sarà così felice di queste uscite, di solito, inusuali per una società che non ama esporsi su episodi del campo. Rabiot nelle ultime partita ha però risposto positivamente sul campo, dando soddisfazione al mister, soprattutto nella sfida contro l’Inter dove ha disputato una delle partite migliori della stagione. Il giocatore è ancora più ideale se in un centrocampo a due. Vedremo, quindi, se nel futuro la Juventus valuterà la sua cessione dato l’importante stipendio, oppure, continuerà con il francese che è comunque in crescita fisica.