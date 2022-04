Calciomercato Juventus, un belga per Allegri: arriva a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe puntato un nuovo centrocampista per la sua squadra: arriva ad un prezzo di “favore”.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole rifondare il centrocampo e ha già in piano alcuni colpi davvero importanti: uno di questi potrebbe essere il belga Tielemans che adesso si libererebbe dal Leicester City ad un prezzo accessibilissimo per le casse bianconere.

Una super offerta per Allegri ma anche per il profilo preso in esamina, Tielemans è un giocatore che dagli esperti viene considerato “il nuovo Marchisio”. Abile tecnicamente, veloce e anche con il fiuto del gol. Adesso Allegri potrebbe averlo a 25-30 milioni come scrive ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, opportunità in mediana | Tielemans per 30 milioni

Un belga che è anche una certezza. Allegri adesso ha il piano ideale. Comprarlo subito per la prossima stagione. Il Leicster apre alla cessione anche ad un prezzo di favore per le casse bianconere, nonostante l’interesse di altri big club come il Liverpool.

Pertanto, adesso, l’ultima scelta spetta solo al giocatore: rimanere in Inghilterra oppure andare all’estero, cioè, scegliendo la Juventus come prossima destinazione. I tifosi ci sperano ma in primis Allegri che vuole ricostruire un centrocampo come ai vecchi tempi, quello che faceva la differenza anche in campo internazionale. Non è quindi scontato pensare che la Juventus farà ben due colpi in mediana, un giocatore come Tielemans e, appunto, un altro centrocampista, preferibilmente un regista. La nuova Juventus prende presto forma e l’obiettivo rimane il ritorno ai vertici, nella prossima stagione lo scudetto sarà nuovamente alla portata dei bianconeri.