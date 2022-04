Calciomercato Juventus, Salah messo all’angolo: “Senza senso”

Calciomercato Juventus, Salah è un obiettivo offensivo e adesso si potrebbe aprire una strada per l’egiziano.

Calciomercato Juventus, Salah continua ad essere un obiettivo perseguibile. L’egiziano è uno dei preferiti di Allegri. Jamie Carragher, ex leggenda del Liverpool ha parlato a “Sky Sports” sul futuro del bomber.

Attaccante classe 1992 dei “Reds” e della nazionale egiziana e anche sogno di mercato dei bianconeri, Salah è finito al centro del mercato, ecco le parole di Gallagher sul bomber egiziano: “Salah è diventato una superstar a Liverpool e penso che il modo in cui gioca la squadra di Klopp sia il migliore per tirare fuori il meglio da lui. Non credo che sarebbe sensato lasciarlo partire in estate”.

Calciomercato Juventus, Gallagher fa sognare i tifosi | “In estate può partire”

Secondo Carragher non è sicuro che il Liverpool continui con lui, ecco le sue parole:

“Non credo che il Liverpool aumenterà la sua offerta in questo momento, ma Salah e i suoi rappresentanti dovrebbero capire la situazione che vive in questo momento il club e che otterrà comunque un contratto straordinario per continuare a giocare con uno dei migliori manager del mondo e in una delle squadre più forti”.

E poi conclude:

“Quello che ha fatto negli ultimi cinque anni lo rende uno dei più grandi giocatori che abbiano mai vestito la maglia del Liverpool e sarebbe triste se dovesse andare via. E poi non credo che potrebbe trovare di meglio in questo momento. Ricordate quello che è successo a Fernando Torres quando è andato al Chelsea“.