Calciomercato Juventus, effetto domino con il Milan | Bye bye Cuadrado

Calciomercato Juventus, Cuadrado potrebbe essere oggetto di desiderio per un’altra big: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, addio a Cuadrado? Un’eventualità che lascia i bianconeri spiazzati. Da ‘Team Talk’ si parla di una possibile destinazione inglese per il futuro del colombiano. Ad orchestrare la trattativa sarebbe l’ex ds bianconero Fabio Paratici che porterebbe a Conte un giocatore voluto sin dai tempi in cui sedeva sulla panchina della Juventus.

Proprio l’ex Conte avrebbe mosso il desiderio di chiudere un vecchio pallino che ha in testa già dai tempi in cui era l’allenatore della Juventus. In caso infatti di addio di Cuadrado, la Juventus potrebbe subentrare su un possibile giocatore in uscita del Tottenham, Lucas Moura che verrebbe, quindi, rimpiazzato dal colombiano.

Calciomercato Juventus, Conte chiama Cuadrado | Moura come alternativa

Antonio Conte potrebbe quindi fare sul serio con il suo Tottenham per Cuadrado e in caso, appunto, di possibile trattativa il club inglese aprirebbe alle cessioni di Lucas Moura (utile per i bianconeri) e Steven Bergwijn che potrebbe invece scegliere il Milan per il proprio futuro.

Un vero e proprio effetto domino che sbloccherebbe due operazioni in uscita dalla Premier League. Ora la palla passa alla dirigenza alla quale spetterà la parola finale sul possibile rinnovo del colombiano che ha già reso praticamente pubblica la sua volontà di rimanere in bianconero. Cuadrado infatti si può considerare a tutti gli effetti un veterano della squadra di Allegri e privarsene non sarà così facile. Staremo dunque a vedere cosa sceglierà la società.