Calciomercato, stregato dalla Juve: quel colloquio in Nazionale che fa sognare

Calciomercato Juventus, un colloquio che non lascia dubbi. Il possibile colpo in mediana innamorato dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, sappiamo come la dirigenza abbiamo come focus l’acquisto di un centrocampista di grande livello per la prossima stagione. E, adesso, Sergej Milinkovic-Savic sembra il profilo più vicino all’acquisto e che corrisponde a tutte le caratteristiche del caso.

Stando a ‘Tuttomercatoweb’, Savic, compagno di nazionale di Vlahovic avrebbe già parlato con il bomber della possibilità di vestire la maglia bianconera e sembra essere molto entusiasta di questa – sempre più probabile – scelta.

Calciomercato Juventus, Savic parla con Vlahovic | Torino sempre più vicina

Stando dunque all’indiscrezione, il centrocampista avrebbe già parlato in modo entusiasta del suo possibile futuro in bianconero. Un segnale importantissimo lanciato da ‘TMW’ che non lascia dubbi su quale siano i desideri del serbo.

Uno dei pilastri in mediana di Sarri, Sergej è oggetto di desiderio da diverso tempo sia della Juventus ma più in generale di ogni big d’Europa. Nonostante l’abilità di Lotito di riuscire – ogni stagione – a tenerlo nella Capitale, a fine stagione, potrebbe essere la volta buona del suo addio. Le ambizioni si alzano e il giocatore vuole tentare il salto di qualità. Caso vuole che i bianconeri ma, in primis Allegri, cerchino proprio un giocatore da queste caratteristiche. Insomma, un matrimonio che è da farsi. Si avranno quindi novità nei prossimi mesi ma il desiderio di arrivare alla chiusura della trattativa è forte da entrambe le parti.