Calciomercato Juventus, erede di Cr7 da Allegri: coppia da sballo con Vlahovic

Calciomercato Juventus, Allegri gongola anche i bianconeri alla caccia dell’erede di CR7, ideale per l’attacco.

Calciomercato Juventus, Allegri sogna il colpo a sorpresa che potrebbe essere l’ideale partner offensivo di Vlahovic. Dalla Spagna, dal portale ‘Fichajes’, si parla della possibilità di vedere Joao Felix sotto la Mole.

Classe 1999 e gioiello dell’Atletico Madrid e della nazionale portoghese. Il ragazzo è già un portento dal punto di vista tecnico ma anche come esperienza, avendo già disputato grandi match decisivi. Un ‘golden boy’ a tutti gli effetti. Simeone, come dicono le indiscrezioni spagnole, non lo reputa incedibile e pertanto si potrebbero aprire le porte del paradiso: acquistandolo.

Calciomercato Juventus, Joao Felix sogno possibile

Stando a ‘Fichajes’, infatti, i bianconeri sarebbero tra le squadre interessate all’acquisto del gioiello portoghese. Una lista di pretendenti da tutta Europa. Infatti, oltre alla Juventus, ci sarebbero anche Manchester City e Psg.

Non un operazione semplice dato il costo con cui l’Atletico riuscì ad acquistarlo (anni fa) dal Portogallo ma Felix ha tutte le caratteristiche ideali per fare la differenza. Un erede naturale di CR7 ma anche di Dybala visto che gioca idealmente da seconda punta e, volendo, anche da esterno. Felix e la Juventus sarebbe una combo letale soprattutto se il partner offensivo sarà Vlahovic. Due giovani promesse che regalerebbero sogni nell’immediato ma anche e soprattutto nel futuro. Ora si può, davvero, credere all'(im)possibile. La Juventus ci spera così come Allegri che vuole rilanciarsi ad alti livelli per la prossima stagione. Un colpo del genere darebbe quella marcia in più.