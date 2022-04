Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: firma fino al 2023

Calciomercato Juventus, il giocatore rinnova ufficialmente fino al 2023: arriva anche il comunicato della società.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rinnova ufficialmente fino al 2023 a dare l’annuncio con tanto di video è stata la stessa società bianconera. Un rinnovo cercato e voluto da entrambe le parti.

Ancora insieme, Panita ❤️@Cuadrado rinnova fino al 2023 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2022

Juan Cuadrado rinnova per un altro anno, fino al 2023. Ma i margini per un’intesa futura ci sono, e, dunque, non è da escludersi che prossimamente ci sarà un rinnovo ulteriore.

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: Cuadrado rinnova fino al 2023

Il “Panita” rinnova fino al 2023 per la gioia dei tifosi, dei compagni di squadra ma anche e soprattutto dello stesso Allegri che lo reputa tuttora indispensabile in rosa.

Come detto poc’anzi, non è da escludersi un ulteriore prolungamento futuro ma ci vorrà del tempo per perfezionare il tutto: intanto, il primo tassello è stato messo a posto. Juan Cuadrado è ufficialmente un giocatore della Juventus per un’altra stagione che si spera sarà di nuovo ai vertici sia in campionato ma soprattutto in Europa. Massimiliano Allegri esulta e si gode uno degli uomini fondamentali in rosa, un autentico senatore della sua rosa titolare.