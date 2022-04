Calciomercato Juventus, non è ancora finita: accordo saltato per la “freccia”

Calciomercato Juventus, si analizza il rinnovo e il perché sarebbe saltato questo accordo previsto fino al 2024.

Calciomercato Juventus, su ‘La Stampa’ si è parlato dell’attuale rinnovo del “Panita” Juan Cuadrado per un’altra stagione. Ma stando al quotidiano il primo accordo prevedeva un accordo fino al 2024, che sarebbe saltato per una ragione particolare.

Cuadrado dopo aver collezionato la presenza numero 40 nella sfida contro il Cagliar avrebbe automatizzato il rinnovo automatico per un’altra stagione, alle stesse cifre, cioè a 5 milioni annui, ma l’ipotesi di un accordo fino al 2024 con l’ingaggio “spalmato”, che si era concordata inizialmente, è saltata dopo mesi di trattative.

Calciomercato Juventus, difficoltà nel trovare un compromesso | Accordo fino al 2024 saltato

Sembra, infatti, che le iniziali richieste erano quelle di rispettare gli accordi sottoscritti nel novembre 2019 ma, stando proprio al quotidiano ‘La Stampa’, ci sarebbero state difficoltà nel trovare un compromesso adeguato tra le necessità dei dirigenti e le proposte dell’agente dell’estero colombiano.

Così si è anche automatizzato il “no” della possibilità di nuovo corso. Per ora, quindi, non è detto che Cuadrado possa continuare ancora in bianconero dopo la prossima stagione ma ciò potrebbe essere messo, nuovamente, agli atti in base ai risultati stagionali che la squadra di Allegri maturerà nella prossima stagione con due obiettivi dichiarati: la riconquista dello scudetto e la possibilità di arrivare il più lontano possibile in Champions League, laddove la Coppa dalle grandi orecchie manca da troppo tempo.