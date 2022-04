Calciomercato Juventus, il Dybala 2.0 dalla Bundesliga: firma saltata

Calciomercato Juventus, c’è sempre la ricerca di un nuovo sostituto della Joya, adesso i bianconeri sono tentatissimi dal gioiello tedesco.

Calciomercato Juventus, Dybala se ne va e questo ormai lo sappiamo. Il futuro della Joya si deciderà tra estero o permanenza in Italia, con Inter in pole in caso, appunto, di mancato affondo da parte delle squadre inglesi e spagnole interessate. Ma i bianconeri devono guardare al futuro e un nome, su tutti, sembra finito nel mirino della dirigenza anche perché è stato messa “in dubbio” la sua permanenza per la prossima stagione.

Il profilo in questione è un autentico gioiello della Bundesliga, un profilo che ha già fatto la differenza nella squadra più titolata in Germania e anche una delle più importanti al mondo: il Bayern Monaco. Stiamo parlando di Gnabry che stando all’indiscrezione di Fabrizio Romano, potrebbe non continuare in Bavaria.

Calciomercato Juventus, Gnabry nel taccuino di Cherubini | Ecco il sostituto della Joya

Stando infatti all’indiscrezione, il Bayern si prepara a cambiare “faccia” discutendo i campioni consolidati in rosa. Oltre a Lewandowski, si discute anche il futuro di Gnabry. Ci sarebbe una trattativa in corso ma con ancora nessun accordo, la struttura salariale con le integrazioni sarà fondamentale per capire l’evolversi della situazione.

E proprio di questo ha parlato anche il mister del Bayern Monaco, Nagelsmann, che ha detto questo della situazione del pupillo della Bundesliga: “Le trattative contrattuali sono sicuramente nella mente di Gnabry in questo momento, è semplicemente umano. Sono molto contento di lui”. La Juventus rimane alla finestra consapevole di andare su qualcosa di veramente importante.