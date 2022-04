Calciomercato Juventus, fari puntati sul gioiello turco | Blitz con l’agente

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai talenti del futuro: piace molto il giocatore turco talento indiscutibile.

Calciomercato Juventus, la dirigenza guarda al futuro. Nel mirino di Cherubini e Arrivabene sarebbe finito il gioiellino turco del Feyenord, si tratta di Kokcu, numero 10 e motore della squadra olandese.

Centrocampista duttile che si è messo in luce già in maniera netta, nonostante la sua ancora giovanissima età. Solo 21 anni ma già nel pieno della maturità. Lo score ne è la testimonianza: il turco è riuscito – in questa stagione – a realizzare ben 9 gol e 8 assist.

Calciomercato Juventus, occhi sulla stella del futuro | Kokcu il centrocampista ideale

Numeri già importanti che si sono potuti ammirare già in Europa, nella neo Coppa Conference League. Solo 21 anni e già un bottino da potenziale fuoriclasse. Il gioiello turco non è nuovo al calcio italiano, già in passato era stato accostato anche alle altre due big ai vertici del campionato: Milan e Roma, ma adesso i bianconeri sembrano l’unica squadra in pole.

Stando a ‘Tuttojuve.com’, infatti, ci sarebbe già stato un approccio diretto tra i bianconeri e il giocatore. Gli scout della Vecchia Signora avrebbe già avuto contatti con il papà del giocatore che cura gli interessi del centrocampista. Il Feyenord lo lascerebbe partire solo davanti ad un’offerta importante, dunque, non meno di 15 milioni di euro. Per ora non c’è nessuna trattativa ufficiale ma non è detto che i bianconeri si informeranno ulteriormente proprio quando, a fine stagione, si entrerà nel vivo del mercato. Inoltre il focus è proprio questo: cercare talenti del futuro che possano già emergere oggi. Il turco sembra corrispondere perfettamente a questo identikit.