“Interesse della Juventus? Fa piacere” | Calciomercato, si infiamma il dopo Cuadrado

Calciomercato Juventus, il dopo Cuadrado si infiamma già con le sue parole. Ecco cosa ha detto il giocatore per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardando al futuro pensando in grande, uno degli obiettivi continua ad essere Molina dell’Udinese, giocatore che è entrato nel mirino delle big della Serie A e che proprio la dirigenza ha individuato come perfetto erede di Juan Cuadrado.

Molina ha parlato a ‘Tuttosport’ che riporta fedelmente le parole rilasciate dal calciatore dell’Udinese che fanno ben sperare i tifosi per il suo futuro. Ecco cosa ha detto proprio a proposito dell’interesse della squadra bianconera.

Calciomercato, Molina apre ai bianconeri: “Interesse che fa piacere”

Non solo la Juventus, anche l’Atletico Madrid non mollerebbe il giovane prodigio dell’Udinese. Un giocatore che adesso sembra concentrato sul proprio presente ma che già a giugno penserà al domani. Al futuro, dalla Serie A si muovono i primi tasselli mentre dall’estero continua un grande interesse per il giocatore.

La Juventus guarda proprio al futuro, nonostante il rinnovo di Cuadrado i bianconeri guardano già come migliorarsi nei laterali e quando un giocatore della Serie A sembra avere i requisiti, allora, bisogna superare la concorrenza. Staremo a vedere cosa succederà ma il giocatore, per il momento, mostra interesse e gratitudine per l’interesse ma vuole concentrarsi solo sulla propria squadra: l’Udinese. Vedremo, dunque, cosa succederà a giugno, laddove la campagna acquisti per la nuova stagione prenderà ufficialmente il via.