Calciomercato Juventus, arriva il “nuovo Nedved” | Duello monstre in Serie A

Calciomercato Juventus, una giovane promessa che ha stregato la Serie A e che adesso potrebbe diventare un obiettivo dichiarato.

Calciomercato Juventus, una giovane promessa che ha stupito la Serie A. Proprio come Pavel Nedved ai tempi, il giovanissimo arriva dalla Repubblica Ceca e sembra essere il profilo ideale.

La Juventus monitora i talenti del futuro e il seguente pupillo dello Sparta Praga sembra avere tutte le caratteristiche del caso, tanto che lo paragonano già a Pavel Nedved, nonostante il ruolo diverso.

Calciomercato Juventus, Hlozek il talento del futuro | Asta dalla Serie A

Non solo la Juventus, anche Lazio e Milan seguirebbero il talentoso attaccante. Come scrivono da ‘Calciomercato.com’ il giocatore potrebbe essere un nuovo protagonista per la Serie A dalla prossima stagione.

Classe 2002 e con un ampio margine di crescita. In patria sta già stupendo con le sue prestazioni e la sua ascesa sarà prossima, almeno così ne sono convinti gli esperti. Non ci resta che attendere dunque e capire quale delle tre big italiane riuscirà nell’impresa di tesserare un giocatore dal futuro sempre più roseo. Abile tecnicamente ma anche molto rapido, Adam Hlozek sarà un nome di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. Non ci resta che sperare che proprio i bianconeri riusciranno ad anticipare la concorrenza anche per l’ottima abilità del direttore sportivo Cherubini nell’individuare giovani talenti. Per di più ci sarebbe anche il benestare del vice presidente Pavel Nedved della stessa nazionalità del giocatore in questione.