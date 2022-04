Calciomercato Juventus, finale da brividi: il nuovo “acquisto” ha già un nome

By

Calciomercato Juventus, il “nuovo” acquisto risulta una certezza. Ecco cosa potrebbe succedere in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, l’ennesima prestazione al top. Una grande certezza per il futuro e, quindi, una conferma per la prossima stagione. Il rendimento di Rabiot in questa stagione è salito vertiginosamente. Il francese da discontinuo è diventato sempre più decisivo, e ne abbiamo avuto di nuovo conferma ieri nella splendida performance nella semifinale di ritorno della Coppa Italia vinta contro la Fiorentina.

Si sta parlando tanto della rivoluzione che potrebbe avvenire in mediana ma Allegri può già contare su una grande certezza, il francese Rabiot. Certo quei 7 milioni non sono pochi ma è anche vero che il centrocampista sta rispondendo affermativo ad ogni partita, regalando performance decisive sia in fase difensiva che dal punto di vista offensivo.

Calciomercato Juventus, Rabiot si conferma | Allegri gongola

Ormai il francese è diventato imprescindibile e non è un caso che oltre ad essere un titolare bianconero sia anche molto apprezzato in Francia, nella nazionale maggiore di Deschamps, laddove Rabiot vanta sempre un posto ad honorem date le sue caratteristiche indiscutibili.

Di conseguenza il primo grande nome per il centrocampo della prossima stagione potrebbe essere proprio Adrien Rabiot. Giocatore che fino a qualche mese fa sembrava con un piede già fuori da Torino ma invece, col tempo, si è rivalutato completamente e così la fiducia nelle sue doti è aumentata anche e soprattutto per la fiducia datagli dal mister Allegri. Rabiot sarà quindi una certezza su cui la Juventus può contare nel presente.