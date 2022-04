Calciomercato Juventus, guastafeste Zidane | Flop e fischi: 50 milioni

Calciomercato Juventus, Zidane avrebbe espresso un desiderio imprescindibile se allenerà il Psg, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe diventare il prossimo allenatore del Psg e qui nulla di nuovo ma ciò che “pretenderebbe” l’allenatore francese è un obiettivo in difesa, si parla di Ferland Mendy ancora non un imprescindibile di Ancelotti e che, dunque, potrebbe lasciare il Real a fine stagione.

Come scrivono da ‘El Nacional’ il francese avrebbe un desiderio speciale per la nuova stagione, il giocatore del Real Madrid che sembra ad un passo dalla cessione.

Calciomercato Juventus, Zidane chiede Mendy | Operazione possibile

Finito anche nel mirino dei bianconeri, Mendy è un giocatore che sembra essere tutt’altro che imprescindibile per il Real Madrid che potrebbe dunque decidere di cederlo ma non a meno di 50 milioni di euro.

La cifra infatti proposta dal club spagnolo ammonterebbe almeno a questa somma, non di meno. Sappiamo anche che per il Psg i soldi non sembrano essere un problema, dunque, potrebbe essere proprio Mendy il primo regalo per Zidane se dovesse, come sembra, scegliere la panchina della squadra francese per la prossima stagione, subentrato all’attuale mister in carica Pochettino. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto da ‘El Nacional’ si parla già del possibile acquisto.