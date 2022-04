Calciomercato Juventus, accordo per il brasiliano: spiragli per una riapertura

Calciomercato Juventus, un accordo che era fallito ma che adesso sembra riavere la possibile riapertura: la dirigenza ha deciso.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni di ‘Rudy Galetti’ il retroscena vedeva i bianconeri – ormai – accordati con Bertolucci per portare in Italia il brasiliano David Neres, ma operazione che è fallita per le regole FIFA usate per la guerra in Ucraina.

Un operazione saltata, come scrive ‘Rudy Galetti’ su Twitter perché la Lega non ha aperto a tale possibilità. Ma stando, comunque, alle indiscrezioni, l’interesse per il giocatore continua a rimanere nel vivo della trattativa.

Calciomercato Juventus, la dirigenza non molla David Neres

Un operazione saltata ma che non allontana l’interesse per il giocatore. L’ex Ajax è un giocatore davvero prorompente nella fase offensiva e abbiamo già avuto modo di vederlo in azione in diverse competizioni, anche internazionali. Classe 1997 e una certezza sotto porta.

La Juventus osserva da vicino la situazione, attualmente il giocatore era allo Shaktar di De Zerbi ma adesso la situazione potrebbe sbloccarsi e i bianconeri, nonostante tutto, continuano ad essere interessati al profilo.