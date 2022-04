Calciomercato, Allegri avrà il suo fantasista: “Approda alla Juve”

Calciomercato Juventus, un fantasista d’eccezione. Allegri molto probabilmente potrà averlo già in estate.

Calciomercato Juventus, Allegri dalla prossima stagione potrebbe godersi un profilo davvero davvero importante. Stiamo parlando, senza esagerare, di un autentico fuoriclasse. Angel Di Maria potrebbe scegliere la Vecchia Signora per il suo futuro.

Stando infatti alle indiscrezioni estere, riportate da ‘Hernan Castillo’, dalla prossima stagione, Di Maria potrà essere un nuovo giocatore della Juventus. Una notizia certamente importante visto anche il valore del giocatore. Certamente non più giovanissimo ma di qualità sublime, anche perché, ovunque è andato, ha sempre fatto grande differenza.

Calciomercato Juventus, Di Maria il fantasista per Allegri | Arriva in estate

Una notizia che lascia certamente entusiasti anche i tanti tifosi, certamente non più giovane, anzi, probabilmente al canto del cigno della sua carriere, Angel Di Maria, nonostante tutto, dimostra di essere ancora decisivo. Un palmares che si presenta da solo e che non ha, certamente, bisogno di presentazioni.

Giocatore ideale per qualsiasi squadra che ambisce a vincere ai vertici. L’argentino potrebbe essere l’uomo in più e potrebbe quindi ripartire dai bianconeri per finire la sua carriera da professionista. Staremo a vedere cosa e se succederà ma intanto la Juventus sogna in grande e così anche Allegri.