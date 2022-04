Calciomercato Juventus, ha “stregato” Allegri: blitz per il colosso del Bayern

Calciomercato Juventus, un profilo che sembra fare al caso giusto. Allegri ha individuato il giocatore ideale.

Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno fare i conti con un cambio di titolari. Chiellini potrebbe ritirarsi a fine stagione, con il possibile acquisto di Rudiger, che rimane ancora uno degli obiettivi prioritari in difesa, la Juventus guarda anche a centrocampo e l’austriaco Sabitzer che piace anche tanto anche all’Atletico Madrid, sembra essere il profilo ideale.

Un giocatore ideale per Allegri, viste anche le caratteristiche tecniche. Attualmente non sembra al top in Bundesliga nonostante il lungo contratto che lo lega al proprio club.

Calciomercato Juventus, Sabitzer per il centrocampo | Allegri gongola

Ora la dirigenza studia la mossa ideale per arrivare al calciatore austriaco, ancora molto apprezzato in Spagna, proprio il Cholo avrebbe messo gli occhi su di lui, ideale per la fase offensiva ma anche e soprattutto per coperture data la stazza fisica del giocatore. Un uomo giusto al momento giusto. Allegri avrebbe apprezzato il possibile acquisto e, nonostante il lungo contratto che lo lega ai bavaresi, il giocatore potrebbe, a fine stagione, lasciare la Bundesliga.

Ancora non ci sono cifre ufficiali di eventuali trattative ma è anche vero che se dovesse lasciare la Germania, la Juventus, potrebbe sfruttare l’occasione magari usufruendo di qualche esubero da utilizzare come contropartita tecnica. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto Allegri ha già dato il suo benestare al possibile colpo, come comunicano da ‘Tuttojuve.com’.