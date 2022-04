Calciomercato Juventus, strappo alla regola | Colpaccio “alla Dani Alves”

Calciomercato Juventus, un colpo in stile Dani Alves come qualche anno fa. La dirigenza ha deciso per il futuro.

Calciomercato Juventus, un colpo alla Dani Alves. I bianconeri pianificano il futuro e pensano al grande colpo Di Maria. Giocatore certamente non più giovane ma con ancora grande voglia di fare la differenza: un colpo alla Dani Alves appunto. Nonostante il decreto crescita, i bianconeri potrebbero fare uno strappo alla regola.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il decreto crescita può essere messo da parte solo per l’argentino. Un colpo in stile Dani Alves come qualche anno fa. Attualmente l’argentino percepisce 6,5 milioni + bonus, operazione agevole per le casse dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Di Maria come Dani Alves | Può arrivare

Ok il decreto crescita ma Di Maria rappresenta un’opportunità troppo ghiotta per non essere presa in considerazione. Il giocatore, inoltre, chiuderebbe, molto probabilmente, la carriera in Italia, laddove, appunto, c’è ancora bisogno di fare la differenza.

Di Maria è un giocatore che si è contraddistinto per avere, comunque, portato risultati importanti in tutti i club in cui ha giocato. Certamente un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e adesso potrebbe essere l’opportunità da non lasciarsi scappare per la Juventus che ha bisogno di ritornare protagonista anche in Europa, palcoscenico che Di Maria conosce molto bene e con cui ha vinto, molto, in passato. Staremo quindi a vedere cosa succederà ma sappiamo che – certamente – ci potrebbero essere soddisfazioni importanti.